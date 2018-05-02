صور | جموع غفيرة تشارك في تشييع جثمان شهيد الواجب “عسيري” بمحايل

(أنحاء) – متابعات :-
شيّعت جموع من أهالي محافظة محايل عسير، اليوم (الأربعاء)، جثمان شهيد الواجب الجندي أول سالم بن محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.
وتقدم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية المصلين في صلاة الميت بجامع الحضن على جثمان الشهيد، ناقلا تعازي القيادة لذوي الشهيد.
من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد، لوكيل المحافظة المكلف “العاصمي” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعا عن الدين والوطن.