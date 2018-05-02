صور | نائبة وزير العمل تقف على حالة أسرة فقيرة في عرعر.. وتوجّه بمساعدتها‎

(أنحاء) – متابعات :-
وقفت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تماضر الرماح، أمس الثلاثاء، على حالة أسرة فقيرة كانت قد رفضت الانتقال إلى مسكن وفّره لها فرع الوزارة، وذلك خلال جولتها بالسوق الشعبي للأسر المنتجة بمدينة عرعر.
ووجّهت الرماح بمعالجة أوضاع العائلة المكونة من 4 أفراد، والتي تسكن منذ سنوات في سكن غير مناسب بهجرة ابن سعيد شرق عرعر، مشدّدةً على ضرورة نقلها إلى مسكن ملائم.
والتقت الرماح خلال الجولة بعدد من العاملات السعوديات بالسوق، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في سوق العمل، كما التقت بمشرفة السوق نعيمة الدهمشي، واستمعت لموجز عن السوق وبداية تأسيسه، وأهم الفعاليات التي أقامها السوق.
كما وقفت الرماح ميدانيا في جولتها التفقدية على مركز التأهيل الشامل ومقر الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية في عرعر.