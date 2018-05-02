2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عنيزة .. إنقاذ شاب تعرض لإزاحة شديدة في المخ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة شاب 16 عاما، وصل لقسم الطوارئ وهو يعاني من غيبوبة تامة، ودرجة وعي 5 /‏15، وعلى الفور قام أطباء الطوارئ بعمل اللازم لاستقرار العلامات الحيوية للحالة، عقب ذلك تم إحالته إلى الأشعة المقطعية والتي بينت وجود كدمة نزيفية وتهتك في الفص الصدغي وإزاحة شديدة للمخ، وتم نقله بشكل عاجل لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية قام خلالها أطباء جراحة المخ والأعصاب برفع العظمة وزرعها في جدار البطن لإعادتها بعد تحسن حالة المريض، كما تم تفريغ النزيف وإزالة جزء من الفص المتهتك، وتم إخراج الحالة لقسم العناية المركزة، حيث وجدت عناية فائقة واهتماما كبيرا من قبل أطباء العناية، الأمر الذي ساهم بعد توفيق الله في شفائه بوقت قياسي، وعقب التحسن التدريجي للمريض وبعد أسبوع من العملية تم فصل جهاز التنفس الصناعي وتحويله لقسم الجراحة، وتم خروجه بصحة جيدة ودرجة وعي 15 /‏15، مع ضعف باليد اليسرى فقط، ونُصح بمتابعة حالته في عيادة العلاج الطبيعي.

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