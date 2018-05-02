فيديو | تركي آل الشيخ يخرج عن صمته ويرد على اتهامات بأنه يعمل ضد “النصر”

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إن أكثر الفرق التي حظيّت بدعمه في الفترة الأخيرة، هو نادي النصر، سواء بالقضايا أو الصفقات، مثل ظهير القادسية واللاعبين الأجانب.
وجاء رد آل الشيخ، تعقيبًا على الاتهامات التي تتردد بأنه يعمل ضد مصلحة النادي، رافضًا حديث سلمان المالك، نائب رئيس النصر السعودي، حول تسبب ميثاق الشرف، في حرمان ناديه من التعاقد مع عبد الله عطيف، لاعب الهلال.
وأضاف «آل الشيخ»: سلمان المالك نفسه يعرف أنني أكثر واحد وقفت معه، وبالأصح المالك لم يقف معه إلا أنا و الأمير خالد بن فهد لما جدد لاعبين والباقي من هيئة الرياضة.
وتابع: «ليس صحيحًا أنني ضد النصر وهذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، وليس من مصلحتي أن أخسر جمهورًا كبيرًا أو أُؤثّر على مسيرة فريق كبير مثل النصر»، مضيفًا: «هدفي أن يكون الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات في العالم، وليس من مصلحتي أن أزعل النصراويين أو أقف ضدهم».
واستكمل «آل الشيخ»: «كل الدعم المقدم في مصلحة الأندية، والله يعز الحكومة وشكرًا لسمو ولي العهد على دعمه لهيئة الرياضة ولم يقصر بشيء»، متابعًا: «كل الدعم المقدم للأندية هو من الحكومة الرشيدة، وهذا شي واضح، ولم أدفع شيئًا من جيبي إلا عندما كنت في نادي التعاون، يهمني كثيراً أن يكون الجمهور الرياضي مبسوطًا، و أن أقدم لهم أفضل شيء ممكن».
وقال إن سعود السويلم، رئيس النصر، «شغال صح»، ويتفاوض مع لاعبين من العيار الثقيل وفي شهر يونيو سيتضح كل شيء وعنده رعايات ولديه القدرة الماليه لدعم فريق النصر، كما أنه يفهم بالكرة ونوعية اللاعبين الذين يتفاوض معاهم.
واختتم: «الآن تبين أن موسم النصر القادم كبير، ولا أقصد الإهانة لسلمان المالك فأنا من كلفته، لكن التعبير في ظهوره التلفزيوني الأخير خانه».