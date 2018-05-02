فيديو | عبدالرحمن بن مساعد: “لم أستفد من لقب أمير وأعتز به لسبب واحد”.. وهكذا بدأت طفولتي في لبنان

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، إنه يمكن تمييز الشخص وما إذا كان من كتاب الشعر أم لا، من خلال الثقافة والأسلوب والطريقة في الحديث، مضيفًا: «لا تستطيع أن تفصل شعري عن شخصيتي».

وأكد الأمير خلال حواره في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «خليجية»، أن هناك شواهد يمكن لمن لديه قدر قليل من التذوق الأدبي أن يعلم ويميز بين من كتب ومن يكتب له الشعر.

واعتبر «الأمير» أن الشعر والموهبة الفنية نعمة من رب العالمين، وكثير من أصحاب الواجهة يشعر بأن هناك شيء ينقصه، متابعًا: «إذا كان هناك أحد يكتب لي فهو بالتأكيد شاعر عظيم».

وأشار إلى أنه لم يستفد من لقب الأمير، ويعتز باللقب لأنه ورثه من رجل عظيم هو الملك عبدالعزيز رحمه الله، وهو الذي أسس المملكة على الدين والعدل والمحبة، مضيفًا: «هذا اللقب إذا لم تضف له شيء فهو عبء يُكبلك».

وفي سياق آخر، أكد الأمير عبد الرحمن، أنه جاء من بيروت وعمره 7 سنين، وتشكلت طفولته هناك، وترسخ في العقل الباطن فكرة قبول الأخر، مضيفًا: «عشت فترة الطفولة عادية جدًا، وطفولتي كانت مثل أي طفل في العالم العربي، الحالة ميسورة نعم لكنها ليست مترفة، وبالتأكيد كان لذلك أثر في التربية».

وأشار إلى أن والده كان من الزاهدين في الدنيا، مضيفًا: «أنا أشوفه شخصية أسطورية بكل المقاييس».

الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد لـ #برنامج_ياهلا

إذا في أحد يكتب لي فهو أكيد شاعر عظيم.. كل أمير يكتب الشعر صار متهما حتى تثبت براءته!@abdulrahman @Mofareh5#عبدالرحمن_بن_مساعد_في_ياهلا pic.twitter.com/uc8uyE1xd8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 30, 2018