فيديو | مواطن يطلق النار في الهواء احتفالاً بفوز الشاعر نجم الأسلمي بالمركز الأول في “شاعر المليون”

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو متداول مواطناً وهو يطلق النار في الهواء احتفالاً بفوز الشاعر السعودي نجم بن جزاع الأسلمي بالمركز الأول في الموسم الثامن لبرنامج شاعر المليون، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبدا في المقطع عدد من المواطنين وهم يتابعون التلفاز لحظة إعلان النتيجة، وفور سماعهم لحظة إعلان فوز الأسلمي بالبيرق، تعالت أصواتهم بالصياح تعبيراً عن فرحهم، وقام أحدهم بإطلاق النار من سلاح رشاش.
وتنافس في المرحلة النهائية من البرنامج، أمس الثلاثاء، 6 شعراء، وهم الشاعرة بتول آل علي من الإمارات، والشاعر صالح الهقيش الصخري من الأردن، والشاعر علي سالم الهاملي من الإمارات، والشاعر فواز الزناتي العنزي من السعودية، والشاعر متعب النصار الشراري من السعودية، والشاعر نجم بن جزاع الأسلمى الذي تُوّج باللقب.