2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ملياردير عربي يستثمر نصف ثروته في الذهب

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” أمس (الثلاثاء)، إنه استثمر نصف ثروته البالغة 5.7 مليار دولار في سوق الذهب.

وتوقع ساويرس أن يرتفع سعر الذهب من 1300 دولار للأوقية إلى 1800 دولار في الفترة القادمة، ما يجعله مجالاً آمناً للاستثمار.

وأوضح أن سبب اتخاذه هذا القرار هو ما يتوقعه من انهيار كبير في سوق الأسهم؛ إذ إن أسعار الأسهم أكثر من قيمتها الواقعية بكثير.

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