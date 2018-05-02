2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير المالية: نشهد نموا ملحوظا في الإيرادات غير النفطية.. وإعلان ميزانية الربع الأول قريبا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المؤشرات شهدت نموا ملحوظا في الإيرادات غير النفطية، وزيادة في كفاءة الإنفاق.

وأضاف الجدعان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2018، أن ميزانية المملكة للربع الأول 2018 ستعلن قريبا.

وبين أن إجمالي وفورات الإنفاق في الربع الأول بلغت 12 مليار ريال، مبينا أن المملكة تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام‎.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار شامل وكامل لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تهدف لأن يكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرا إلى أن تفاعل المواطنين، خاصة الشباب مع الإصلاحات التي تجريها المملكة يعطي تفاؤلا بمسيرتها.

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