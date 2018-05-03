3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن قمح

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

الرياض – واس : ــ

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الثانية لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 540 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ( يوليو – أغسطس2018 ) بواقع 9 بواخر موزعه على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وبين معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن حيث سبق ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام بكمية 739 ألف طن.

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