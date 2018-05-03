3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»النصر يدعم حراسه بالعملاق الأسترالي توماس
﻿

النصر يدعم حراسه بالعملاق الأسترالي توماس

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أبلغت إدارة النصر المدرب الاورغوياني دانيال كارينيو برغبتها بالتعاقد مع لاعب آسيوي غير سعودي في حراسة المرمى لصعوبة التعاقد مع لاعب آسيوي في أي مركز، ولاتملك الادارة لاعبا آسيويا إلا في مركز الدفاع وقيمته السوقية مبالغ فيها.

وطلبت الإدارة النصراوية من كارينيو اختيار حارس مرمى آسيوي، ووقع عليه اختيار حارس مرمى ملبورن الاسترالي لاورنس توماس 25 عاما، حسب “الرياض”.

وفتحت الادارة مفاوضاتها مع توماس الذي يتمتع بالطول الفارع 1,91م، وسبق أن مثل توماس المنتخبات السنية الاسترالية.

من جهة أخرى منح المدرب كارينيو الادارة الضوء الاخضر لتسريح حراس المرمى حسين شيعان وعبدالله العنزي ووليد العنزي وزيد البواردي بعد الاتفاق مع حارس الفتح عبدالله العويشير الذي سيكون أحد حراس المرمى الاربعة في صفوف الفريق بجانب حارس غير سعودي ووليد عبدالله والصاعد للفريق الاول صالح الوحيمد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق