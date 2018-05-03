تأهيل ٢٥ شابًا وفتاة للعمل بالإرشاد السياحي في ينبع

(أنحاء) – ينبع : ــ
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع , برنامجًا تدريبيًا عن مهارات الإرشاد السياحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” بهدف تأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين سعوديين يحملون التراخيص الرسمية التي تمكنهم من للعمل ، واستهدف البرنامج ٢٥ شابًا و فتاة لمدة خمسة أيام .
واكد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني أن برامج الأرشاد السياحي تساهم في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي وتؤهلهم لمستقبل سياحي واعد وفق المعايير الدولية للإرشاد السياحي , إضافة لتقديم كوادر سعودية مدربة ومؤهلة تأهيلا شاملا بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية تكامل .
بدوره ذكر محمد بن عبدالله بن جمعة، المدرب الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي، نائب رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ، بأن المرشد السياحي يعد بمثابة السفير لوطنه وبلده على أراضيها وذلك من خلال مرافقته للسياح والزوار اثناء زيارتهم للمملكة بقصد تزويدهم بالمعلومات والشرح عن المواقع السياحية والأثرية .
موضحًا أن البرامج المقامة في فرع ينبع تعتبر أحد أهم متطلبات الحصول على رخصة “مرشد سياحي ” والتي يتسلح من خلالها المتقدم بالعديد من المهارات والتقنيات التي تساعده في قيادة المجموعات في مختلف المواقع وأماكن الجذب السياحية.. حيث يتعرف على ابرز المهام والاساليب المتبعة في الإرشاد في الحافلة وكذلك المتاحف والمواقع الأخرى المفتوحة وذلك على مدار فترة خمسة أيام ، حيث اطلع المشاركين في البرنامج على منطقة ينبع التاريخية وبيت البابطين وبعض المواقع التراثية .