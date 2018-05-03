3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاعر سيل العرم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

شاب آخر أجده يتجسد حالة شعرية فنية ابداعية تستحق التوقف عندها، وهو اليمني زين العابدين الضبيبي، ذلك الكيان البشري البسيط المفلس بمفهوم المادة، والمكتنز بمفهوم العمق، والذي كافح في سنوات عمره الأولى بالبيع على أرصفة الضياع، وتنجيد مقاعد السيارات والعمل في المطاعم، ورغم كل ذلك العوز ظل يدرس بشكل غير منتظم، والأدب لا يفارق خياله وطموحه، والشعر يكبر معه، حتى يتخطى الدراسة الجامعية، ويحضر اسمه في محافل إعلام دولته، قبل أن تنهكها الثورة والفساد والحروب.

يقول:

لا تتركيهِ وحيداً في استقامتهِ

إنَّ الرحيلَ مقيمٌ في عمامتهِ

هذا الذي النسرُ من أسمائهِ أبداً

مذ سَاومَتهُ الصحارى عن كرامتهِ

لا تتركيهِ وحيداً إنهُ زمنٌ

طافتْ ليالي العذارى حولَ قامتهِ

ولا يزالُ .. على الأبوابِ ذئبُ هوىً

يكادُ يخطفهُ من بينِ لامتهِ

وهو الذي ما كواهُ النومُ أو عبرتْ

مليحةٌ دونَ ريبٍ من قتامتهِ

مسافرٌ ما تملى الدربُ وجهتهُ

وعابرٌ ليسَ يدري عن إقامتهِ

لم تكتحلْ بعناقٍ روحهُ… سِنةً

ولا استراحَ سرورٌ في ابتسامتهِ

صوفيةٌ كلماتُ العشقِ في فمهِ

وما الملامةُ إلاَّ في ملامتهِ!

ما كانَ يوسفَ حُسنٍ غيرَ أن بهِ

ما تشتهي كلُّ ليلى من وسامتهِ

فهل تتصورون معي أن ينتج مثل هذا الشعور العظيم بالأنا الراقية ممن عبر مثل رحلته؟.

ألا أن يكمن في جوفه مكنوز بديع لا تستطيع الظروف الحالكة أن تشوهه بتراكمات الكمد.

ويقول في قصيدة بكائية متعددة الأطلال والأبعاد والألوان والأوتار:

قفي الآن ما بيني وبين ابتسامتي

نهاراً خفيفاً من رماد الخسارةِ

قفي بين أشواقي وعينيك لحظةً

ليدرك فيك البعدُ كُفر المسافةِ

ومدي يديك الآن هل ثم واقفٌ؟

لقد ذاب ظلي فيك من قبل قامتي

يحبك فيّ الحب يا من صلبتهِ

على خشب الأحلام دون النهاية

ويهواك قلبٌ ليس إلاك ماؤه

وقد صار مرعىً للظما والبداوةِ

تعالي خذيني الآن من أمس وحشتي

فبي ركض “ديك الجن” نحو المُدامةِ

أنا سهرٌ أعمى، هبي الروح غفوةً

فصوتك “هندولي” وأنت وسادتي

وصدرك شلالات عشقٍ خريرها

نبيُّ ربيعٍ وحيُّه دِينَ غابتي

أحبك هل تدرين من أين تبتدي

وأين مراسيها بدنيا الغوايةِ

أحبك يا من ألفتني ونقّحتْ

ومن أحسنتْ شرحي وأحيتْ تلاوتي

ومن أشرقتْ بي في صباحاتِ سحرها

ومن كفرتْ بي فاستحقتْ هدايتي

تعالي هبي للعطرِ إنجيل طيشهِ

أثم نبيٌّ غيرهُ “للشقاوةِ”

تعالي وضمي، واقنتي أو فسربلي

لنزرع صحراء الليالي المضاعةِ

قليلاً كثيراً من جنوني ورشدها

ومن حولنا يُتلى حفيفَ الضلالةِ

إذا اتسعتْ رؤيا المحبين دهشةً

أضاء حديثُ الصمتِ ضيقَ العبارةِ

وإن ظنَّ وصلٌ ضمنا في ضلوعهِ

أناخ لنا الإحساسُ ظهرَ الغمامةِ

سنمضي لتزداد السماواتُ لوعةً

وقد أجلستنا فوقَ عرشِ السعادةِ

ونغمر هذي الأرض بالحبِ ربما

نعيق جموح الحربِ صوب القيامةِ.

وكما ترون هنا أني لم أستطع اختصار القصيدة، فكل جزء فيها حياة تحكي حكاية منفصلة متصلة لا يمكن تجفيف منابعها، عند محاولتنا فهم نفسية الشاعر، وفي نفس الوقت لم أتعمد شرح كل شطر أو بيت فيها لكيلا أغير صور قد ترونها واضحة وضوح الحب، وهي أعمق من أن تقاس بالقراءة الأولى، ويمكن لمن يعود ويستزيد أن يفهمها بتعمق أكبر، ومشاعر تختلف، ويقطف منها ما يهيأ له أن يحمله من حياة وشعور.

ويجنح في القصيدة القادمة إلى تصوير حالة نفسية غاية في الشفافية والغموض، تصل إلى حالة الفصام، غير أنه يغوص بنا ويحتوينا معه، حتى نتلمس حقيقة عاشها، ومعاناة نبتت أقدامه بين عريق طينها وجبالها، وأمنيات تقطف الخوف من لسانه، المتعب بالبديع.

أفــكـرُ الآن فـــي تـغـيـيرِ جـمـجمتي

بـصـخرةٍ فــي جـبـالِ الـغيبِ مـهملةِ

كـــي لا أفـكـرَ فــي الأتــي وغـصـتهِ

كي أطردَ اليأسَ من أقصى مخيلتي

تعبتُ من حَملِ جرحِ الأرضِ منكسراً

حـتـى تـخثَّرتِ الأشـجان فـي لـغتي

غـنـيّتُ لـلضوءِ حـتى بـحَ نـايُ دمـي

وصُـلّبت أغـنياتُ الـفجرِ فـي شـفتي

فـالأرضُ إن أغـلقتْ غـيبوبةً فـتحتْ

فـي الـروحِ غـيبوبةً مـنْ غـيرِ نـافذةِ

مـــن خــطَ مـسـندَ أحـزانـي وغـيـبهُ

فــي جـبـةِ الـغيبِ لا تـعنيهِ أسـئلتي

تـألَّـمَتْني الـمـرايا، حـدسي انـفرطتْ

حـبَّـاتُـهُ.. والـشـكوكُ الآن مـسـبحتي

مـن يـقرضُ الـظنَ نـزراً مـن سكينتهِ

هـاتـوا دواتــي وأوراقــي ومـحبرتي

وبعدها ينعى الشاعر المغترب الحائر نفسه التائهة، ووطنه المحترق، بحروف من كرامة سور الحزن وصور الأسف:

شاخت لفرط شرودها سفني

وتنكرتْ لملامحي مدني

عبثاً أُرقع ثوب معضلتي

بيدين موثقتين بالوهنِ

عبثاً أدلي للضياعِ منىً

مثقوبة بتوحش الزمنِ

وجهي صحارى المترفين أسىً

وجوارحي مسودة الحزنِ

لا باب يعبر منه صبح هوىً

أو موطناً لأقول ذا وطني

كل الجهات تعيق خطو غدي

ليتوه في دوامة الفتنِ

أنا دمعة الأزمان شامخةً

وأنا الدوار .. وصهوة الشجنِ

وأنا أنا أرقُ الوجود وبي

أشواقه الكبرى إلى الوسنِ

أرشفته توقاً وأخيلةً

واليوم أحزاناً يؤرشفني

من عرّفَ الآباد غير فمي؟

واليوم إني لست أعرفني

أنا سورة المنفى وصورتهُ

وكتابة في الفرض والسننِ

وأنا الضياع المحض غربني

وطنٌ.. وفي الأوجاع شردني

وطنٌ على أنقاضه رقصتْ

بوم الشتاتِ ودودة العفنِ

وطنٌ سعيدٌ صار منتزهاً

للبؤس في ميلاده الوثني

وطنٌ إلى الإيمان منتسبٌ

ومقابر الإيمان في اليمنِ

ويحرقنا بجذوة شبابه، وهو يكتب في بحر الغزل بعمق قد يتراءى للوهلة الأولى بأنه نزوة جنس يطلقها جمرة شرر تحرق أوراق زيزفزن الأخلاق، ولكنا نتبين من وقعها المميز، ومن قوة معانيها عمق نفسيته، التي عرفت قيمة الدنيا، فنقتنع أننا أمام حالة فلسفية، كونية، أزلية أبدية: 

أنا مع النهد لا أرضى به بدلا

تبارك النهد نعساناً ومشتعلا

النهد يا حلوتي إكسير لوعتنا

لولاه ما أصبح الإنسان مكتملا

والنهد أول ما قال الوجود لنا

لولاه حسنك بالجناتِ ما اكتحلا

النهد بستان إغواءٍ فواكههُ

تلقن العاشقين الشوق والغزلا

ثماره ضارباتٌ في جوارحنا

من عهد آدم لم تبرح تقول هلا

في المهد أرضعنا حباً وأنشئنا

على محبته طفلاً ومكتهلا

من لثمهِ ابتدأ التاريخُ سيرتهُ

ومن روابيهِ فاح الضوءُ وارتحلا

وحولهُ نصبَ الظمآن خيمتهُ

وكل ذي بصرٍ في دينهِ دخلا

إذا تمنّعَ ظلَ النبض وجهتهُ

وعربدَ الطيشُ في مستودع العقلا

كل النهود التي دلتْ لنا شغفاً

تفردستْ. وشقا النهد الذي بخلا

وأنت نهداك دستوري وخارطتي

وموطني إن جنوني أحسن العملا

مستعصمٌ بعرى حسنيهما خلدي

كلاهما أطعماني الخمر والعسلا

لا أصطفي ناهِدَيك دون غيرهما

أو أن قلبي ببعضٍ منك قد شُغلا

هل تعشق الأرض من دون السماء وهل

يعيش ذو سعة من أمره بخلا

حكاية حزينة لشاعر مأرب الشاب، والذي ما يزال يتقلب في دوامات سد التهميش والانهيار، لا أحد ينتبه لما يمتلكه، ولا يميز ما يمكن أن يضيفه إلى عالم القوافي، من بحيرات تميز، وجنائن ورد وإبداع وخلود.

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