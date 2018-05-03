3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتيات يتحدثن عن سقوطهن من إحدى الألعاب الترفيهية بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تحدثت مجموعة من الطالبات عن سبب سقوطهن من إحدى الألعاب في أحد المراكز الترفيهية في الرياض، إلى اعتلائهن إحدى الألعاب الخطرة، وتنتمي الطالبات المصابات إلى ثلاث مدارس أهلية في المرحلة الثانوية، منها مدرستان غرب الرياض، والثالثة في شمال العاصمة.

وقالت الطالبتان هيا خالد ووفاء العريفي إن إحدى العاملات في المدينة الترفيهية حذرتهن من ركوب تلك الألعاب الخطرة، وطالبتهن بكتابة وصيتهن، لأن بعض الألعاب بتلك المدينة الترفيهية خطرة جدًا، بحسب “الحياة”.

فيما قالت الطالبة سارة البركة إن المدرسة أقامت رحلة بهدف الترفيه عن طالبات المدرسة، في حين رفض مسؤولو المدينة الترفيهية الاتصال في الدفاع المدني، بحسب إحدى المعلمات المرافقات للطالبات، ورفعت شكوى من أولياء أمور الطالبات إلى مركز الشرطة ضد إدارة المدينة الترفيهية.

الجدير بالذكر أن 14 أصيبت طالبة في أحد المراكز الترفيهية في الرياض، جراء سقوطهن من إحدى الألعاب من ارتفاع ثمانية أمتار، وعولجت أربع طالبات في موقع الحادث، فيما نقلت عشر إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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