3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تحطيم رقم قياسي في إحدى ألعاب رفع الأثقال

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