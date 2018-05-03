فيديو | تركي آل الشيخ: كل مَن تسبب في ديون الأندية سيحاسب ونرفع أسماءهم للجهات المعنية

(أنحاء) – متابعات : ــ
علّق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على الأرقام الكبيرة للديون المتراكمة على الأندية السعودية التي تم الكشف عنها، متوعداً كل مَن تسبب في هذه الديون.
وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع برنامج “الخيمة” على قناة “KSA SPORTS”، إن رؤساء الأندية الذي كان همهم “الشو الإعلامي” على حساب أنديتهم، هم مَن تسببوا في هذه الكارثة، مشدداً على أن كل المتسببين في هذه الديون سترفع أسماؤهم للجهات المعنية بعد انتهاء التحقيقات.
وأضاف أن بعض الإعلاميين كان لهم دور في هذا الأمر بالدعاية والتقديس لأشخاص معينين، ضارباً المثل بما جرى مع نادي الهلال والذي وصلت ديونه حتى شهر مارس الماضي إلى 133 مليون ريال.
ووجه تركي آل الشيخ رسالة لمسؤولي الأندية، قائلاً: “إذا فكرتم جيداً في مصلحة أنديتكم، ستستطيعون أخذ حقكم من المتسببين في هذه الديون”.