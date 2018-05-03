فيديو | لحظات مرعبة لأسد هاجم مالكه محاولا افتراسه وسط صرخات وبكاء المتواجدين

(أنحاء) – متابعات : ــ
وثق أحد السياح بكاميرا هاتفه، لحظات مرعبة لهجوم أحد الأسود على مالكه ومحاولة افتراسه، قبل أن يقوم أحد حراس المنتجع الذي شهد الحادثة بقتل الأسد لإنقاذ مالكه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مايك هودج (72 عاما)، وهو أحد الملاك البريطانيين لسفاري ومنتجع سياحي في جنوب إفريقيا أسسه قبل 8 أعوام، بالدخول إلى المنطقة المخصصة للأسد “شامبا” الذي يربيه بالمنتجع.
وأظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام غربية، هجوم الأسد على المسن هودج وجره على العشب محاولا افتراسه، وسط صراخات وعويل من زوجته وكافة المتواجدين الذين طلبوا له النجدة.
وتدخل حارس المنتج بإطلاق رصاصتين على “شامبا” ليرديه صريعا لإنقاذ مالك المنتجع، الذي خرج بين مخالبه نازفا، ويعاني من جروح ورضوض في رقبته وفكه وتم نقله للعلاج.