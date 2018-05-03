فيديو | ماذا قالت رئيسة أول بلدية نسائية بالمملكة في أول ظهور إعلامي لها؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت رئيسة أول بلدية نسائية في المملكة والتي افتتحت في المدينة المنورة، نهلة مظهر، عن التغيرات التي طرأت على معاملات السيدات وسير العمل داخل الأقسام النسائية بعد دمجها مع البلدية تحت إدارة واحدة.
وأوضحت مظهر في مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن الخدمات المقدمة داخل الأقسام النسائية في أمانة المدينة المنورة كانت تأخذ وقتاً من حيث المتابعة والاعتماد، حيث كانت الأقسام متعددة وبإدارات مختلفة وجميعها تحت إدارة أقسام الرجال.
وأضافت أنه بعد افتتاح البلدية النسائية تم ضم جميع الأقسام النسائية تحت إدارة واحدة، وأعطي لها جميع الصلاحيات، وأنجزت أكثر المعاملات بسهولة ويسر وفي وقت قياسي.
وأشارت نهلة مظهر إلى أن كل العاملين في البلدية سيدات، والإنتاجية اليومية أصبحت أكثر وصارت مراجعة المواطنات أكثر سهولة، وصارت أعمالهن تنجز بشكل سريع.