فيديو | ماذا قال “الشريان” عن انضمام أحد المسيئين للمملكة لقناة SBC ؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
رد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان على ما تم تداوله عن انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة SBC القادمة، مؤكدا أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وقال في حديث لبرنامج “تم” على القناة الأولى أمس: “لا مكان لدينا للمسيئين. وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا لاحقًا بوجود شخص أساء لبلدنا فيه” ومضى قائلا ” لن يظهر على قنواتنا شخص أساء إلى السعودية”.
وتابع : ما قاله المستشار بالديوان الملكي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني نحن ملتزمون به. ولن نتعامل مع شخص يسيء للمملكة .
وأضاف برامج قناة sbc التي تلي شهر رمضان 80 % منها سيكون موجهًا للشباب. قناة السعودية الآن تشهد تطويرًا، وهذا فقط 25 %، وفي رمضان ستصل إلى 40 %. وفي سبتمبر سيكون قد اكتمل الشكل الجديد للقناة.
الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أ. داوود الشريان يفند شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة #SBC القادمة، ويؤكد لامكان لدينا للمسيئين وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا لاحقًا بتواجد شخص أساء لبلدنا فيه.#غصب_تحبها#برنامج_تم pic.twitter.com/94lpdbTQYZ
— #برنامج_تم (@TammTalkShow) May 2, 2018