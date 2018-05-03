فيديو | ماذا قال “الشريان” عن انضمام أحد المسيئين للمملكة لقناة SBC ؟

الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أ. داوود الشريان يفند شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة #SBC القادمة، ويؤكد لامكان لدينا للمسيئين وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا لاحقًا بتواجد شخص أساء لبلدنا فيه.#غصب_تحبها#برنامج_تم pic.twitter.com/94lpdbTQYZ

— #برنامج_تم (@TammTalkShow) May 2, 2018