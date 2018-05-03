2 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مالك المركز التجاري الذي التهمته النيران بجدة: لدينا تأمين وسنبني آخر في نفس المكان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال مالك المركز التجاري الذي اندلع فيه حريق بحي الحمراء بجدة الأحد الماضي، فايز حمادة، إن شركة التأمين ستبدأ حصر وتقدير الأضرار الناجمة عن الحريق.

واستبعد حمادة أن يكون هناك شبهة جنائية في الأمر، لافتاً بحسب “المدينة” إلى أن أسباب الحريق ونتائجة ستبينها تحقيقات الدفاع المدني.

وأكَّد حمادة الذي يشغل نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز، أنه سيتم إنشاء مركز جديد متكامل في نفس الموقع الحالي يحتوي على مخبر وسوبر ماركت.

وكان حريق كبير اندلع في مركز تسوق بحي الحمراء مساحته 9 آلاف متر، وباشر الدفاع المدني الحادث وقامت فرق الإنقاذ برفع الأنقاض للبحث عن شخص فقد الاتصال به وقت اندلاع الحريق.

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