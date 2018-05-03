أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مالك المركز التجاري الذي التهمته النيران بجدة: لدينا تأمين وسنبني آخر في نفس المكان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لحظات مؤثرة لعائلة الطفل فهد ضحية جرعة السوائ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر تقرير إعلامي لحظات مؤثرة لعائلة الطفل فهد ضحية خطأ طبي بمجمع الملك
-
تفاصيل حول واقعة “تغريد” ضحية الخطأ الطبي أثن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى والد المواطنة تغريد محمد العمري؛ ضحية الخطأ الطبي التي تعرضت له أثناء
-
فيديو | الحاجة سعدية: عوملت في السجن كأم.. وم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روت الحاجة المصرية سعدية ضحية العمرة المزيفة ملابسات ما حدث معها منذ أن
-
المدينة المنورة .. ماكينة تدوير بلاستيك في مص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ لقى شخص مصرعه، أمس (الأربعاء)، إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير للبلاستيك بأحد المصانع