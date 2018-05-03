أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»مجلس الشورى يرفض تخصيص 50% من اكتتاب “أرامكو” للمواطنين.. ويؤكد: حجم الطرح لا يستوعبه السوق المحلي
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