2 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجلس الشورى يرفض تخصيص 50% من اكتتاب “أرامكو” للمواطنين.. ويؤكد: حجم الطرح لا يستوعبه السوق المحلي

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مجلس الشورى، عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب الطرح الأولي لاكتتاب شركة “أرامكو”.

ورفض المجلس في جلسته أمس، توصية للعضو الدكتور خالد العقيل تطالب بتسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم الشركة، والعمل على ألا تقل نسبة حصصهم عن 50% من مجمل اكتتاب أسهمها المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة.

وأشار المجلس إلى أن حجم الطرح يمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، لذلك من غير المتوقع أن تستوعبه السوق المحلية.

وأضاف أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.

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