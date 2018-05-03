“مغردة” تطالب بلم شملها مع أمها السعودية .. وسفير المملكة باليمن يعلق

(أنحاء) – متابعات : ــ
أطلقت مغردة عبر «منشن» لحساب الفنان السعودي فايز المالكي في «تويتر»، مناشدة للم شملها بأمها المواطنة، موضحة أن والدها يمني الجنسية ومتوفى منذ عدة سنوات.
وقالت المغردة، أن والدها يمني الجنسية ومتوفى منذ 20 عاما، وأن أمها سعودية من عسير، طالبة إتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها بلم شملها مع أمها.
وأرفق الفنان المالكي في حواره «التويتري» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، السفير محمد آل جابر، مخاطباً إياه بقوله: «إذا بيدك لم شملها مع أمها نسألك بالله مساعدتها وأنت من كل خير قريب».
ورد السفير آل جابر على المالكي بقوله: «خدمة المواطن السعودي واجب وليست تفضلا، حالتها متابعة ويجري التأكد من صحة المعلومات، وأشكر اهتمامكم وحرصكم».
شكرًا سعادة السفير @mohdsalj
هنيا لك بالآجر وهنيا لنا بأمثالك من الرجال الاوفياء
الذين نذرو على أنفسهم خدمة الوطن والموطن شكرًا بحجم السماء https://t.co/JiYI0dm4aE
— فايز المالكي (@fayez_malki) May 2, 2018