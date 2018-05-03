“مغردة” تطالب بلم شملها مع أمها السعودية .. وسفير المملكة باليمن يعلق

شكرًا سعادة السفير @mohdsalj

هنيا لك بالآجر وهنيا لنا بأمثالك من الرجال الاوفياء

الذين نذرو على أنفسهم خدمة الوطن والموطن شكرًا بحجم السماء https://t.co/JiYI0dm4aE

— فايز المالكي (@fayez_malki) May 2, 2018