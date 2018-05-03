3 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة التعليم تعلن حركة النقل الخارجي بـSMS

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعلن وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر رسائل الـSMS على هواتف المعلمين والمعلمات دون إقامة مؤتمر صحفي كان مقررا عقده (الخميس).

وسيتم إعلان حركة النقل الخارجي هذا العام بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، إذ ستكتفي وزارة التعليم بإرسال رسائل بنتيجة النقل للهواتف النقالة للمعلمين والمعلمات المتقدمين بطلباتهم دون إقامة مؤتمر صحفي كما جرت عليه العادة في وزارة التعليم في السنوات الأخيرة، حسب “عكاظ”.

وستشمل حركة النقل الخارجي المعلنة أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن الحركة، إضافة إلى أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة الظروف الخاصة وبرنامج لم الشمل، فيما ستتاح للمعلمين والمعلمات فترة للاعتراض على نتيجة الحركة لمدة 10 أيام ومن ثم ستتم دراسة الاعتراضات وإبلاغ المتقدمين بنتيجة اعتراضاتهم برسائل SMS قبل أن يتم اعتماد نتيجة الحركة وتبليغها للمناطق والمحافظات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك القادم.

وبالرغم من أن ارتباط وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بلقاء الاستثمار في التعليم المقام في الجوف قد يكون سببا لإلغاء المؤتمر الصحفي إلا أن القائمين على حركة النقل الخارجي هذا العام اتخذوا منهج العمل بعيدا عن الإعلام وأحاطوا الحركة بسرية تامة، سواء في أعداد المتقدمين والمتقدمات أو عدد من طلبوا العدول والانسحاب من الحركة قبل إعلانها.

يذكر أن حركة النقل الخارجي للعام الماضي حققت رغبات أكثر من 27% من المتقدمين بطلباتهم للنقل الخارجي.

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