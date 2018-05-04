4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“اعملوا”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

هَـيْهاتَ بالآمالِ نبلغُ غايـة ً

لكنًّ بالأعمالِ نأتِ المُرتقـَى

بالفكر و التدبـير نـَبغـي دائـماً

عِزًّ المواطنِ، جَفَّ وادٍ أمْ سَقى

دَيـْنٌ عليـنا لـلديـار مـؤكـدٌ

في كل ناحيةٍ و ما دام البـقا

شأنُ الفؤاد على المحبة بـَـيننا

و النفس لا ترضى إلى أن تعشقا

أرجو ملياً أن يجيء شبابُنا

إلى العِز تواقاً و بالعلم سابقا

أرنو بقلبي نحوَ جيلٍ عاملٍ

و للخير سباقٌ و للمجدِ حققا!

—–

في الغالبية الغالبة في دول العالم، يتم الاعتناء بالعمال بمختلف فئاتهم في القطاعين العام و الخاص.. و ذلك بتخصيص غرة مايو.. عطلة رسمية!

نظم د. إبراهيم عباس نــَتـّو

عميد سابق بجامعة البترول

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