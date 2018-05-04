4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإنذار المبكر: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الرياض والقصيم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق الرياض والقصيم ونجران وحائل.

وقال النظام إن الأمطار الرعدية ستتواصل في منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر (الجمعة)، مشيراً إلى أن السحب الرعدية الممطرة يصاحبها نشاط بالرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بسب الغبار.

وأضاف النظام أن منطقة القصيم تشهد أيضاً استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، موضحاً أن تلك الحالة ستستمر حتى السادسة من صباح اليوم.

ولفت إلى أن منطقتي نجران وحائل سيستمر فيها تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة حتى السادسة صباحاً.

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