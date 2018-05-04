4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإيفواري يايا توري يرحل عن مانشستر سيتي
﻿

الإيفواري يايا توري يرحل عن مانشستر سيتي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن يايا توري لاعب وسط منتخب ساحل العاج سيترك النادي وسيشهد مباراة وداع تليق به في آخر مواجهة يلعبها الفريق على أرضه هذا الموسم أمام برايتون الأسبوع المقبل.

ورغم دوره الكبير في السنوات الأخيرة إلا أن لاعب خط الوسط الذي سيكمل عامه 35 هذا الشهر شارك بشكل متقطع هذا الموسم وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة سيتي على ملعبه ضد هدرسفيلد تاون يوم الأحد “يايا لن يبقى بالفريق الموسم المقبل”، وأضاف المدرب الأسباني “في مباراة برايتون سنقدم له ما يستحق، واحدة من أفضل مباريات الوداع لأي لاعب، سنركز على الفوز من أجل يايا وسنحاول الفوز بالمباراة من أجله”.

وسيقابل سيتي منافسه برايتون على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء قبل المباراة النهائية بالموسم في ساوثامبتون.

وانضم توري لسيتي في 2010 قادما من برشلونة عندما كان جوارديولا مدربا للعملاق الكتالوني، وقد غاب عن جزء من الموسم الماضي بعد خلاف علني بين وكيل أعماله ديميتري سيلوك وجوارديولا.

وقدم اللاعب بعد ذلك اعتذارا علنيا، ورحب النادي بعودته مجددا وجرى تمديد عقده لعام واحد.

وشارك توري في 229 مباراة بالدوري الممتاز على مدار ثمانية أعوام لكنه لم يشارك سوى في تسع مباريات بالموسم الجاري وفاز مع سيتي بلقبين للدوري وبكأس الاتحاد الانجليزي وبلقبين لكأس الرابطة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق