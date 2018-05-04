4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية” تدشن خدمة “بيان” للتحقق من بيانات موظفي الدولة المنتهية خدماتهم.. وهذه مميزاتها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دشن وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أمس الخميس خدمة “بيان” الإلكترونية للتحقق الآلي من بيانات موظفي الدولة الذين انتهت خدماتهم على ضوء الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.

وتتيح الخدمة إصدار بيان خدمة يتم إرساله إلكترونياً إلى المؤسسة العامة للتقاعد لاستكمال صرف المستحقات التقاعدية للموظفين المنهية خدماتهم، أو ضم خدماتهم عبر نظام تبادل المنافع.

وستسهم خدمة “بيان” في تقديم خدمات دقيقة وسريعة للموظفين السعوديين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية الخاضعة لنظام التقاعد المدني.

كما ستساعد الخدمة الجديدة على إنهاء إجراءات تسوية الاستحقاقات التقاعدية بالسرعة المطلوبة، وذلك بإلغاء المراسلات البريدية التقليدية، ولضمان عدم فقدان المعاملات ومرفقاتها، وتقليص إجراءات العمل، وتوفير الجهد والمال، وضمان عدم تراكم الأعمال والمعاملات في مواسم التقاعد.

وستطلق الوزارة خدمة “بيان” على 4 مراحل وبشكل تدريجي، خلال الفترة من مايو الحالي وحتى ديسمبر 2018، وعندها سيتم الاستغناء عن التعاملات الورقية لأعمال تحقيق الخدمة.

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