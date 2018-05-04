4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطائف.. تسمّم عائلة بعد تناولها وجبة “برجر” من أحد المطاعم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أُصيب ستة أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفالٌ، بتسمّم غذائي حاد في محافظة الطائف، عقب تناولهم “وجبة برجر” من أحد المطاعم بحي السداد.

ونُقل المصابون إلى أحد المستوصفات الخاصّة وغادروه بعد تلقيهم العلاج وتحسُّن حالاتهم الصحية، وأثبت المستوصف تعرُّضهم لتسمّم غذائي.

وقال رب الأسرة: طلبنا “برجر” من أحد مطاعم الوجبات السريعة بحي سداد بمحافظة الطائف، ثم أُصبنا جميعاً بإعياءٍ وتعبٍ وقيء، وأضاف: أنا أعمل خارج الطائف ولم أتمكن من تقديم بلاغ للجهات المعنية إلا متأخراً، والمطعم ما زال يستقبل الزبائن.

ودعا إلى تشكيل لجنة من “الأمانة” و”الصحة” والمُحافظة والشرطة للتحقيق في الواقعة، مشيراً إلى أن لديه تقارير تثبت تعرُّضه وعائلته للتسمّم، حسب “سبق”.

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