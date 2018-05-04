3 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بطاقات “مدى” تتعرض لمشكلة فنية أثرت على نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت خدمة “مدى” عن تعرضها، مساء أمس (الخميس)، لمشكلة فنية أثرت على معالجة عملياتها.

وأوضحت أن المشكلة أثرت بشكل مباشر على نقاط البيع، وكذلك عند استخدام أجهزة الصرف الآلي.

وأكدت “مدى” عند الساعة 10:36 من مساء اليوم أنها تمكنت من إصلاح المشكلة الفنية، وأن الخدمة عادت للعمل بشكل طبيعي.

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