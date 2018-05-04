3 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تدشين أول مركز لمطالبات تأمين مركبات السيدات بالمملكة في جدة
﻿

تدشين أول مركز لمطالبات تأمين مركبات السيدات بالمملكة في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

شهدت محافظة جدة تدشين أول مركز لمطالبات مركبات خاص بالسيدات على مستوى المملكة، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في شوال المقبل.

ويدير المركز، الذي يتبع لإحدى شركات التأمين، طاقم نسائي متكامل تم تأهيله لإنجاز المعاملات التأمينية الخاصة بالنساء.

وسيقدم المركز الخدمات المختلفة التي تتصل بوثائق التأمين والتعويضات المستحقة بموجبها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق