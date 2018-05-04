3 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تويتر” تطلب من المستخدمين تغيير كلمات مرور حساباتهم.. وتوضح السبب

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعت شركة “تويتر” ملايين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي التابع لها بتغيير كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم.

وقالت الشركة إن خللًا تم اكتشافه مؤخرًا تسبب في تخزين كلمات سر بشكل مكشوف في سجل داخلي، لافتةً إلى أنها نجحت في إصلاح الخلل.

وأضافت أن التحقيق الداخلي الذي أجرته أظهر أن كلمات المرور لم تتعرض للسرقة أو إساءة استخدام من قبل من أطلع على الملف.

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