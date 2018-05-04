4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سامي الجابر يكشف عن تدهور صحة لاعب الهلال السابق البرقان.. ورياضيون ولاعبون يتفاعلون
﻿

سامي الجابر يكشف عن تدهور صحة لاعب الهلال السابق البرقان.. ورياضيون ولاعبون يتفاعلون

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر، عن تدهور صحة لاعب الفريق السابق سلطان البرقان، داعياً الجميع لمساندته والدعاء له، مقدماً شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ لوقوفه بجانب البرقان.

وقال الجابر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه”.

ولقيت تغريدة الجابر عن اللاعب سلطان البرقان (35 عاماً)، الذي ارتدى شعار الهلال وتنقل بين عدد من الأندية بينها الاتفاق والرائد والشعلة، تجاوباً واسعاً من قبل الإعلاميين الرياضيين واللاعبين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق