3 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عامل نظافة يعثر على سبائك ذهبية بـ330 ألف دولار في أحد مطارات كوريا الجنوبية

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

عثر عامل نظافة كوري، اليوم الخميس، على كيس مملوء بسبائك ذهبية تصل قيمتها إلى 330 ألف دولار، وذلك في حاوية نفايات بمطار إنتشخون في كوريا الجنوبية.

وتمكّنت الشرطة، وفقًا لصحيفة “ذا كوريا تايمز”، من تحديد هوية الشخص الذي تخلّص من السبائك الذهبية، فيما قد يحصل عامل النظافة على ما نسبته من 5 إلى 20% من قيمتها، وذلك في حالة مرور 6 أشهر على فقدانها، طبقًا لقوانين البلاد.

كما لا يحق للعامل أخذ أي نسبة من قيمة السبائك، في حالة إذا اتضح تعلق الذهب المسروق بأعمال إجرامية، حيث تشك الشرطة في الشخص الذي تخلّص منها، أما في حالة عدم ثبوت ذلك فيأخذ العامل نسبته وتصادر الدولة باقي المبلغ.

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