فيديو | آل الشيخ يكشف موقفه من “ملف فساد قطر 2022”.. وموقف المملكة من ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026

(أنحاء) – متابعات :-
أجرت قناة CNN الأمريكية حوارًا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكّد خلاله على نيته فتح ملف فساد قطر في تنظيم مونديال 2022، كما علّق على موقف المغرب حيال المملكة خلال أزمة قطر.
وأفاد آل الشيخ في اللقاء بأنه سيؤجل إجابته عن سؤال المذيعة حول امتلاكه أدلة حيال ملف فساد قطر إلى شهر سبتمبر المقبل، نظرًا لتركيزه على مشاركة الأخضر السعودي في مونديال روسيا 2018.
كما أكّد رئيس الهيئة على أن المملكة تبحث عن مصالحها، وذلك بعد سؤاله عن الموقف من التصويت لصالح المغرب في استضافة مونديال 2026، مشيرًا إلى أن السعودية لم تحدد موقفها حتى الآن، وذلك بعد عدم وقوف المغرب مع السعودية في الأزمة القطرية.
معالي رئيس الهيئة: سنبذل ما بوسعنا في كأس العالم لتقديم صورة إيجابية ورفع اسم كرة القدم السعودية
#لقاء_تركي_آل_الشيخ_في_CNN pic.twitter.com/fICbHuUM2e
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 3, 2018
معالي رئيس الهيئة: استيقظ المارد الرياضي السعودي، وسنحقق نتائج تذهل الجميع
#لقاء_تركي_آل_الشيخ_في_CNN pic.twitter.com/AeZHo6NS4c
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 3, 2018
معالي رئيس الهيئة: من تابع حدث WWE التاريخي الذي أقيم في جدة لم يكن ليتصور أنه أقيم خارج الولايات المتحدة
#لقاء_تركي_آل_الشيخ_في_CNN pic.twitter.com/aNiYCV1xyv
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 3, 2018