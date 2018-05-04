فيديو | آل الشيخ يكشف موقفه من “ملف فساد قطر 2022”.. وموقف المملكة من ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026

معالي رئيس الهيئة: سنبذل ما بوسعنا في كأس العالم لتقديم صورة إيجابية ورفع اسم كرة القدم السعودية

معالي رئيس الهيئة: من تابع حدث WWE التاريخي الذي أقيم في جدة لم يكن ليتصور أنه أقيم خارج الولايات المتحدة

#لقاء_تركي_آل_الشيخ_في_CNN pic.twitter.com/aNiYCV1xyv

— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 3, 2018