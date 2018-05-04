4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | آل الشيخ يكشف موقفه من “ملف فساد قطر 2022”.. وموقف المملكة من ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أجرت قناة CNN الأمريكية حوارًا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكّد خلاله على نيته فتح ملف فساد قطر في تنظيم مونديال 2022، كما علّق على موقف المغرب حيال المملكة خلال أزمة قطر.

وأفاد آل الشيخ في اللقاء بأنه سيؤجل إجابته عن سؤال المذيعة حول امتلاكه أدلة حيال ملف فساد قطر إلى شهر سبتمبر المقبل، نظرًا لتركيزه على مشاركة الأخضر السعودي في مونديال روسيا 2018.

كما أكّد رئيس الهيئة على أن المملكة تبحث عن مصالحها، وذلك بعد سؤاله عن الموقف من التصويت لصالح المغرب في استضافة مونديال 2026، مشيرًا إلى أن السعودية لم تحدد موقفها حتى الآن، وذلك بعد عدم وقوف المغرب مع السعودية في الأزمة القطرية.

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