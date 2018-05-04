فيديو | الشيخ السند: أخذ راتب عن إجازة مرضية غير صحيحة يعد “مال حرام”.. وعلى الموظف إعادته لبيت مال المسلمين

(أنحاء) – متابعات :-
دعا الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند من يحصلون على راتب مقابل إجازة مرضية لا يستحقونها إلى إعادته لبيت مال المسلمين؛ كونه يعد مالاً حراماً.
ورد السند على استفسار لأحد الأشخاص ببرنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “رسالة”، بشأن مدى حرمة الحصول على راتب إجازة لا يستحقها، قائلًا: “نعم لا شك، مادام أنه غير صحيح، وأنه أخذ إجازة مرضية وهو غير مريض”.
وقال السند إن “أخذ المال عن هذا اليوم لا يجوز وعليه أن يرد هذا المال إلى بيت مال المسلمين براءة لذمته”؛ كون هذه الإجازة تعطى للمريض وهو ليس بمريض.