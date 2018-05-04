4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حادث مروّع.. صهريج لنقل الوقود يصطدم بعمود كهربائي

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