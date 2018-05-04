فيديو | حريق بمصنع للأنسجة والمستلزمات الطبية في الجبيل الصناعية

(أنحاء) – متابعات :-
تباشر فرق الإطفاء إخماد حريق نشب مساء اليوم (الخميس) في مصنع تابع لإحدى الشركات الواقعة في المنطقة المساندة بمدينة الجبيل الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبدالرحمن العبد القادر، أن الحريق نشب عصر اليوم في مصنع تابع لشركة مدى الواقعة بالمنطقة المساندة بمدينة الجبيل الصناعية، وما تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بمساندة فرقة إطفاء الهيئة الملكية بالجبيل وفريق جماعة.
وأضاف أن المصنع محاط بطرق رئيسية وارتدادات فارغة من جميع الجهات، ما يعني إمكانية السيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى مصانع أو منشآت مجاورة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد إصابات بشرية.
يشار إلى أن المصنع يُعد أحد مصانع المنتجات التحويلية ومنها الأنسجة والمستلزمات الطبية وغيرها، وبحسب إفادة مسؤولي الشركة فإن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن أعمال الصيانة.