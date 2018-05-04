3 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “وضوء بدون ماء” في الحرم يثير الجدل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رصد أحد زوار الحرام مقطع فيديو يظهر رجلين من زوار المسجد الحرام يتيممان من الهواء دون ماء، لأداء إحدى الصلوات المقامة في الحرم المكي الشريف.

ويظهر في المقطع شخصان وهما واقفان بالقرب من أحد الحواجز ويتوضآن من الهواء بدون ماء، فيما اقترب منهما المصور سائلاً إياهما أين الماء، مؤكداً لهما أن الوضوء بدون ماء لا يصح.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، نظراً لتكرار مثل هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة مؤخراً، وسط مطالبات للجهات المعنية بتوجيه النصح والإرشاد لأمثال هؤلاء.

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