أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيسبوك يطرد مهندسا بعد اتهامه بالتجسس على النساء
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور لافتة لولي عهد دبي خلال جولته بأمريكا.. إ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر ولي عھد دبي الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الملقب بـ”فزاع”،
-
فيديو | “وضوء بدون ماء” في الحرم يثير الجدل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد أحد زوار الحرام مقطع فيديو يظهر رجلين من زوار المسجد الحرام يتيممان من
-
“مغردة” تطالب بلم شملها مع أمها السعودية .. و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أطلقت مغردة عبر «منشن» لحساب الفنان السعودي فايز المالكي في «تويتر»، مناشدة للم
-
فيديو | لحظة دهس مُسن بشكل متعمد على يد قائد ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص أظهرت إحدى كاميرات المراقبة دهسه المتعمد