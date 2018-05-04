4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محايل عسير.. رجل أمن يسلم وافداً حاول رشوته بـ100 ألف ريال للشرطة بعدما عثر معه على مبالغ ومجوهرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كرّمت قيادة الدوريات الأمنية بمحافظة محايل عسير أحد رجال الأمن بعد نجاحه في ضبط وافد آسيوي يحمل مبالغ كبيرة ومجوهرات مجهولة المصدر وشرع في محاولة رشوة رجل الأمن بعد توقيفه.

وكان رجل الأمن متعب الأسمري في مهمة اعتيادية عندما اشتبه في سيارة وطلب من سائقها التوقف؛ لكنه رفض الانصياع لأوامر رجل الأمن وهرب بالسيارة لداخل أحد الأحياء.

وبعد مطاردة الدورية للسيارة، تمكّن رجل الأمن من اعتراض الوافد وإيقافه، وعثر داخل سيارته على مبلغ 204 آلاف و500 ريال، بعضها في جيبه والجزء الأكبر منها مخبّأ مع مجوهرات، وجوالين تحت مقعد الراكب.

وحاول الوافد بعد تحريز المضبوطات رشوة رجل الأمن بمبلغ 100 ألف ريال؛ لكن رجل الأمن أثبت ذلك في محضر الضبط، وسلّم الوافد والمضبوطات للشرطة، ما دفع قائد الدوريات بالمحافظة، المقدم يحيى عسيري، لتكريم رجل الأمن نظير إنجازه الأمني.

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