4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مطاردة تقود للقبض على سعودي مطلوب في قضايا جنائية بالكويت

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت سلطات الأمن بدولة الكويت القبض على مواطن سعودي مطلوب لعدة قضايا جنائية، وذلك بعد ملاحقته إثر هروبه محاولا تجنب إحدى نقاط التفتيش.

وكانت إحدى النقاط الأمنية بمحافظة الأحمدي قد رصدت سيارة صعدت رصيفاً على الشارع لتفادي الوصول إلى نقطة تفتيش في منطقة المنقف بالمحافظة.

وبعد مطاردة السيارة وتدقيق بيانات سائقها تبين أنه سعودي الجنسية وصادرة بحقه أوامر قبض لدى أحد المخافر بالدولة على ذمة قضايا سرقات، ليجري ضبطه وتسليمه للمخفر المختص.

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