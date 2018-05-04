أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»من هو أحمد الدربي الذي استعادته المملكة من “غوانتانامو”؟
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية عل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أن أجواء العاصمة الرياض سوف تشهد باستمرار
-
محايل عسير.. رجل أمن يسلم وافداً حاول رشوته ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كرّمت قيادة الدوريات الأمنية بمحافظة محايل عسير أحد رجال الأمن بعد نجاحه في ضبط
-
فيديو | الشيخ السند: أخذ راتب عن إجازة مرضية ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- دعا الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند من يحصلون
-
وزير النقل: جاري العمل على تنفيذ مشاريع لخطوط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، إن العمل جار على تنفيذ مشاريع ضمن خطة