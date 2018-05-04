4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية البحريني يستقبل الإعلامي محمد العرب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

المنامة – بنا :-

استقبل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، بمكتبه بالديوان العام للوزارة أمس الخميس، الإعلامي محمد العرب.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالإعلامي محمد العرب، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في مجال الإعلام وإبراز الحقائق بكل مهنية، والتوعية بمختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وبدوره المتميز في تغطية جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل بسط الأمن والسلم وإعادة الاستقرار للشعب اليمني الشقيق، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في عمله.

من جانبه، أعرب الإعلامي محمد العرب عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، وتقديره للدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل معالي وزير الخارجية، وحرص معاليه على التواصل الدائم مع الإعلاميين بما يسهم في تمكينهم من أداء دورهم.

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