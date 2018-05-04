4 مايو 2018 مـ / موافق 18 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير النقل: جاري العمل على تنفيذ مشاريع لخطوط سكك حديدية في مناطق المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، إن العمل جار على تنفيذ مشاريع ضمن خطة شاملة لسكك حديدية في مناطق المملكة.

وأوضح خلال زيادة تفقدية لمشاريع في منطقة عسير أن هذه المشاريع تحظى بميزانية ضخمة وأولويات في التنفيذ.

وأكد العامودي أنه تم البدء في علاج تعثر المشاريع المتأخرة والمتعثرة، مشيرا إلى أنه سيكون للوزارة نشاط أشد على المقاولين لإنهاء هذه المشاريع، حسب “الجزيرة”.

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