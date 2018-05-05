5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إصابة 1150 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والاختناق في جمعة عمال فلسطين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أصيب مئات الفلسطينيين برصاص قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي والاختناق الشديد بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة قرب السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، في الجمعة السادسة من مسيرة العودة والتي أطلق عليها “جمعة عمال فلسطين”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن 1150 فلسطينيا بينهم 21 طفلاً و3 سيدات أصيبوا بجراح مختلفة سواء بالرصاص أو بالاختناق الشديد شرق محافظات قطاع غزة، مبينةً أن 204 من الإصابات تم علاجها ميدانياً في النقاط الطبية المقامة قرب مخيمات العودة شرق قطاع غزة، بينما تم تحويل 72 إصابة إلى المستشفيات داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر الصحفيين والطواقم الطبية ما أدى لإصابة أحد المسعفين بالاختناق الشديد في الغاز.

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