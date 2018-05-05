5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة.. تضم داراً للأوبرا وقاعة حفلات ومتحف

بتاريخ أنحاء الوطن ،ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف برنامج “جودة الحياة 2020” عن التوجه لإنشاء جزيرة للفنون والثقافة في محافظة جدة، على جزيرتين صناعيتين منفصلتين يربطهما جسر بمثابة حديقة نباتية.

وبحسب ما جاء في وثيقة البرنامج فإن هذا البناء لن يكون الأول من نوعه في المملكة فحسب، بل ستفوق شهرة هذا المعلم الكثير من المعالم المشهورة عالمياً.

ويشتمل نطاق العمل على تصميم دار الأوبرا وبنائها كي تقارع دار الأوبرا في سيدني من حيث الشهرة والحصول على الجوائز وكذلك الأعمال التمكينية في المنطقة المحيطة به.

وسيضم هذا المجمع عدة أجزاء: قاعة الأوبرا وتحتوي على حوالي 2000 مقعد، وقاعة للفعاليات تحتوي على 1200 مقعد، ومسرح يحتوي على 600 مقعد، وقاعة للحفلات تحتوي على 400 مقعد، وقاعة متعددة الأغراض تحتوي على حوالي 2000 مقعد، وحديقة نباتية، ومتحف.

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