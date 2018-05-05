5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التقاعد”: يحق للأرملة الاستفادة من معاش زوجها المتوفى في حال الطلاق من آخر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الأرملة يحق لها عودة الاستفادة من معاش زوجها المتوفى في حالة الطلاق من زوج آخر، مشيرةً إلى أن احتساب مدة التقاعد مرهون بالفترة التي قضاها الموظف على مرتبة وظيفية.

كما أشارت المؤسسة التي يستفيد منها 1.3 مليون متقاعد ومستفيد، منهم 137 ألف زوجة و204 آلاف فتاة، إلى أن المعاش لا يذهب لذوي مستحق المعاش في حال سقوطه أو إيقافه.

وأشارت إلى أنه يجوز للمستفيد توكيل شخص آخر لتسلم مستحقاته الشهرية بموجب وكالة شرعية، مبينة أن المؤسسة تستبعد إيقاف الاستحقاق من المعاش في حال خضوع وظيفة المتقاعد الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية.

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