الخطوط السعودية تتيح للمسافرين على رحلاتها خدمة التواصل عبر “واتساب” مجانا

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
أطلقت الخطوط السعودية اليوم السبت 19 شعبان الموافق 5 مايو 2018م خدمة جديدة وغير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا تتيح لضيوفها المسافرين على رحلاتها الداخلية ووجهات دولية منتقاة التواصل “مجانا” عبر تطبيق واتس آب “WhatsApp” للتواصل الاجتماعي الأكثر شهرة واستخداما في المملكة وعلى مستوى العالم .
وبدأ تقديم الخدمة المجانية الجديدة على جميع الرحلات الداخلية التي يتم تشغيلها بطائرات مزودة بخدمة الانترنت في أسطولها الحديث من طائرات B777-300 و B787 و A330-300 والجيل الجديد من طائرات A320 ، وكذلك الرحلات الدولية إلى كل من دبي، لندن، مانشستر، باريس، مدريد، واشنطن، نيويورك، لوس انجلوس، وتورنتو .
وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن برنامج شامل لتطوير كافة الخدمات في جميع مواقع الخدمة بما يفوق تطلعات الضيوف وذلك في سياق مبادرة TOP5 التي تم اطلاقها في فبراير الماضي وبدأ تنفيذها بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف ابريل، وضمن برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها متسقا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات ملهمة ومشاريع استراتيجية تهدف إلى التطوير والتنمية الشاملة.
وقال الجاسر: (تعتز الخطوط السعودية بتقديم الخدمة الجديدة لضيوفها الكرام، وتفخر بأن تكون أول ناقل جوي في المنطقة يقدم خدمة التواصل المجاني عبر تطبيق “WhatsApp” لضيوفه المسافرين وهذه الخدمة أصبحت متاحة لجميع ضيوف “السعودية” دون استثناء على جميع الدرجات، ولا تتطلب إعدادات مسبقة أو رمز للدخول وإنما تفعيل التطبيق ليتم الربط تلقائيا ليبقوا على تواصل دائم مع أهلهم وأصدقائهم وليتمكنوا من إدارة ومتابعة أعمالهم خلال استمتاعهم بالسفر على رحلات الخطوط السعودية).
وأكد الجاسر أن الناقل الوطني ماضٍ في تطوير الخدمات والمنتجات على طائرات أسطوله الحديث ومن ذلك تقنية الاتصالات الفضائية الأحدث على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية سوف تبدأ بنهاية شهر يونيو المقبل في توفير خدمات الاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر والانترنت بسرعة 3.5G على متن طائراتها الحديثة التي يتم تجهيزها حاليا بأحدث تقنيات الاتصالات.