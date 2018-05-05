5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القضاة يا برجس..!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

وأنثنيت قبل أن تبلغ، وتوقفت قبل أن ترتقي إلى روح الوزارة وحياتها، وتباعدت عن نضجها البادي، وخبرتها الخصيب وأصلها العتيق..! حتى تبدى في المقال نقص خواتيمه، والتفريط فيما لا ينبغي التفريط فيه لأن الصمت عن (القضاة) عند الحديث عن وزارة العدل صمت يوحش المعنى في المقال كله.. ويضرب باليباس كلماته الطرية وإن صدقت.. وتحسست لواقع حاضر الحس، ظاهر أمام كل عين..!.

يا برجس..! نقيض يخشى من نقيضه، والصادق أحيانا يوجعه صدقه، والكبير تثقله أحمال فضائله..! فذاك الذي وصفت من جمال وهو وصف لفاعله وللقائمين عليه في المقدمات والنتائج.. ورائحة المسك التي تتحرك مع نشوة كلماتك هي من  تلك الخميرة الطيبة التي تنتج كل هذا الكم العظيم من الإنتاج القضائي، والتي تحمل كل هذا الجهد العظيم من الأحمال الثقال..!.

يا برجس..! تمنيتٌ لو أكملتَ سيرك، وبلغت في مقالك سنامه .. ووقفت عند (قضاة) أجر الواحد منهم نصف أجر (عضو مجلس شورى)، وربع أجر موظفين شركات النفط الصغار، مع تفاوت الرتب، وتباعد الدرجات، وأختلاف المنازل..!.

ولو تريثت عند تثنيك لرأيت اللائحة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة تكمل عامها العاشر دون أن تبلغ بها الوزارة خاتمة.. أو تمد إليها يد الجدة والعزم في الفراغ منها وأنجازها..!.

يا برجس.! إن جوهر الفهم  هي  حقيقة الأشياء  في  ذاتها   ،   وأن  معرفتنا  دائما هي  محدودة   ،  ولذا   قد   يغيب   عنا   معرفة    أن  الأجور  ضامرة   ،  والحمل  ثقيل  ..  والشتات  في المكان  مستحكم   .. والمعين  على  المهام   عزيز  ناذر  ،   والمخاطر  إليهم   تتقارب   ، وتقترب  من سلب  الحرية   والحياة   وفرض  العزلة   ، في  القرى  النائية  ،  والمدن  الصغيرة  ،   إلا  أن  عفاف النفس  ..  و جلالة  المنزلة  ..  تحول  دون   الطلب .. وتمانع   أظهار  العوز   ..  و القلة  ..  !  .

وإن  الوزارة  التي   ظهر  كرمها  على  كل ضامر  و   صغائر  التطوير   والنظم   والأبنية   والتنوع    والتعدد  في  الإختصاص  الموضوعي  للمحاكم   ..  قبضت  يدها  في   شح  غالب  عليها  عن  قضاتها   الذين  يمثلون  روح  النجاح   و سر النبوغ  فيها ..  !  . و دون  سبب  تستسيغه  النفس ،  أو  يرتضيه  العقل.

يا  برجس   ..!   دائما  هناك   فرق  بين الحقائق  والظواهر  ..  لأن  الثناء  العطر  الذي يزجيه  معالي   وزير  العدل   للقضاة    في  كل مناسبة   ..  لا  يشفع  له  قبض  يده  عنهم  في العطايا  ،  والإمتيازات   ،  والرفعة   لمنازلهم   بالحد الذي  يعدل    بينهم   وبين  أقرانهم   في  دول مجلس  التعاون  .  أو  أن  يجعل  لهم   نصيبا   من  الجلالة  لا  يعدل  بهم  غيرهم  ،  ولا  يطمع  فيهم أحد  من  الناس  ،  وأن  ينزلهم   بين  كل  الوظائف العامة   منازلهم   حيث  هي   أشرف  المنازل وأعلاها   و أثقلها  مسؤولية   و  حملا    ثقيلا  ..! .

يا برجس   ..!    إذا  تأملت   بعينك    وقلبك  ..  (  عفة  النفس  )  عن  طلب  تحسين  القضاة    لأوضاعهم   المالية  ، وسلم  الرواتب  ،   وكافة الحقوق  المكتسبة    لهم  ذات  الصلة  ،  لتبدى  إليك حين  تتأملها   على  مهل    مع  عظيم  (  أحمالها وأثقالها  )  . فإنها   ستتجلى   إليك  عن   جمال ظاهر  في  النفوس  ،   و نية  طهر   لا  توصف  في القلوب  ..!  .

عد   إلى الكتابة يا برجس !…  فقد قلت صدقا .. ونطقت حقا  .. إلا أن صدقك لم يبلغ منتهاه بالحديث عن الأيدي التي   حفرت بالأزاميل كل الأعمال الجليلة التي أستوقفك جمالها، وكل الأعمال التي أثنيت عليها، فكان كلامك حقيقة ناقصة الوصف.

لأن  العدل   أجمل  شيء  فيه  أن  يبدأ  برجاله   فيغنيهم  عن  العوز  والحاجة  إلى  غيرهم ..  وأن  يبسط  عليهم   من  سلطان  حضوره   .. حتى  يسعى  إليهم  من  سعى    ،  بالرجاء   الجميل  فيناله  أو  بعضه  .

القضاة  في  كل   أمة   ودولة      هم    الضمير الحي   للمجتمع   ،   وهم     القائمون  بالقسط  .. وهم   الملاذ  ..   والعقل  .. والرشد  ..   والسفينة  .. والساحل   ..

القضاة   أولا   يا برجس  .. والقضاة   أخيرا  يا  برجس  ..    هذا  هو  الإحاطة   بكل  نقص  .. وهذا  هو  تمام  التمكين  ..! .

شكرا   يا  برجس  ..  شكرا  أكثر  من مرة واحدة  ..    لأنك  أتحت  لي  العودة   إلى  ما  كنت أرغب  الكتابة  عنه   حين  كتبت  مقالك  الجميل  في الثناء  الصادق  على   تطور  وزارة  العدل  ، وكتبت على  أثرك   مقالي  هذا   إتماما   أبلغ  به  ما  رأيته  قد  نقص  من  ما  كتبت   .  فتقبله  مني   بقبول حسن   .

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