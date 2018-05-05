5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: تجهيز 21 موقعاً لاستبدال رخص القيادة الأجنبية برخص سعودية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن تجهيز 21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة في المملكة، برخص قيادة سعودية، لافتاً إلى أنه سيتم التأكد من صحة الرخصة الصادرة من الخارج، ومدى قدرة مَن يرغب في استبدالها على القيادة، بعد إجراء تقييم القيادة له.

وأوضح البسامي، أن مَن لا يجيد القيادة سيُحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه، حتى لو كان يحمل رخصة قيادة، منوهاً إلى أهمية أن تكون الرخصة المطلوب إصدارها متلائمة مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.

وبيّن أن المدن التي تم تجهيز مواقع فيها لاستبدال الرخص الأجنبية، هي الرياض والدمام والأحساء والجبيل وبريدة وعنيزة وحائل وتبوك وجدة والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أبها وعرعر وجيزان ونجران والباحة والقريات وسكاكا.

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