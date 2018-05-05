النفط يسجل ارتفاعاً ويلامس الـ 75 دولاراً للبرميل

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
سكاي واردز طيران الإمارات يمنح الأعضاء مزيداً...بتاريخ
(أنحاء) – عامر هلابي : ــ أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين الحائز جوائز
-
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 54...بتاريخ
الرياض – واس : ــ أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الثانية لهذا العام 2018م لاستيراد كمية
-
مجلس الشورى يرفض تخصيص 50% من اكتتاب “أرامكو”...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد مجلس الشورى، عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب الطرح الأولي لاكتتاب شركة
-
فيديو | خبير اقتصادي : العقار مقبل على انخفاض...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قال الخبير الاقتصادي، برجس حمود البرجس، إن العقار مقبل على انخفاض أكثر؛ نظراً