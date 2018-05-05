5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النفط يسجل ارتفاعاً ويلامس الـ 75 دولاراً للبرميل

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

صعدت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة يوم الجمعة وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام مع بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أميركية جديدة محتملة على إيران.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمئة، وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمئة.

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